С 2018 года пара принца Гарри и Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых в мире. С каждым разом появляется все больше подробностей относительно их брака. Оказалось, что на церемонии принц Гарри никак не мог расслабиться.

Кэролин Дюран и Омид Скоби, авторы биографии о Меган Маркл и принце Гарри "В поисках свободы", с помощью специалистов, которые читают по губам, раскрыли интересные подробности о церемонии свадьбы пары в мае 2018 года. Об этом сообщает издание Marie Claire.

Читайте также Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото со свадьбы, которого еще не было в сети

Как оказалось, Меган Маркл была восхищена таким большим количеством людей, которые пришли к ним на свадьбу.

Подняв руку к груди, Меган Маркл смогла произнести только одно слово, когда увидела огромную толпу на территории замка: "Ого!",

– пишут авторы биографии.

Зато принц Гарри на церемонии никак не мог расслабиться. Он был озадачен своим свадебным костюмом. Когда Гарри сидел рядом с Меган в экипаже, он рассмеялся. Все потому, что штаны были на него слишком тесны. Это приносило определенные неудобства принцу.

Для просмотра фото с церемонии листайте вправо:

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года после двух лет отношений. Недавно супруги вместе с сыном Арчи переехали в Калифорнию, после того, как они в начале года решили отойти от выполнения обязанностей герцога и герцогини Сассекских.

Пара начала развивать карьеру в Голливуде: они подписали соглашение с Netflix и готовят телепроект.