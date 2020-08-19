Меган Маркл ранее снималась в кино, а недавно супруги переехали в Калифорнию. Слухи относительно того, собирается ли пара начинать карьеру актеров распространялись не на шутку. Теперь известно, что супруги готовит телепроект.

Издание Variety сообщает, что масс-медийная телевизионная компания NBCUniversal обсуждала с Меган и Гарри идею нового проекта. Им должен стать телесериал, однако супруги не будут сниматься в нем. Деталей пока не известно, но сериал должен быть направлен на благотворительность, а принц Гарри с Меган Маркл займутся его продюсированием.

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Встреча состоялась при участии Бонни Хаммер – телевизионного продюсера, которая знакома с Меган Маркл со времени ее съемки в сериале "Форс-мажоры".

В конце марта этого года стало известно, что Меган Маркл приняла участие в проекте Disney+. Она озучила один из фильмов про слонов Disneynature's Elephant. Как известно, недавно пара приобрела поместье в Калифорнии, поэтому распространялись мнения, что они готовятся к труду в Голливуде.

Смотрите видео, где Меган Маркл озвучивает фильм онлайн: