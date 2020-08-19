Меган Маркл раніше знімалась в кіно, а нещодавно подружжя переїхало до Каліфорнії. Чутки щодо того, чи збирається пара починати кар'єру акторів поширювались не на жарт. Тепер відомо, що подружжя готує телепроєкт.

Видання Variety повідомляє, що мас-медійна телевізійна компанія NBCUniversal обговорювала з Меган і Гаррі ідею нового проєкту. Ним має стати телесеріал, однак подружжя не буде зніматись в ньому. Деталей поки не відомо, але серіал має бути спрямований на благодійність, а принц Гаррі з Меган Маркл займуться його продюсуванням.

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Зустріч відбулась за участі Бонні Гаммер – телевізійної продюсерки, яка знайома з Меган Маркл з часу її зйомки в серіалі "Форс-мажори".

Наприкінці березня цього року стало відомо, що Меган Маркл взяла участь в проєкті Disney+. Вона озучила один з фільмів про слонів Disneynature’s Elephant. Як відомо, нещодавно пара придбала маєток в Каліфорнії, тому поширювались думки, що вони готуються до праці в Голлівуді.

Дивіться відео, де Меган Маркл озвучує фільм онлайн: