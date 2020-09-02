Знаменитое супружество принца Гарри и Меган Маркл подписало многолетнее соглашение с Netflix. Пара основала еще не названную продюсерскую компанию, которой Netflix будет платить деньги за создание документальных фильмов.

О начале голливудской карьеры влюбленных сообщает The New York Times. На страницах издания говорится, что Netflix будет оплачивать Гарри и Меган создание докуметальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, сценариев шоу и детских программ.

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Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, а также дает надежду. Как новоиспеченным родителям, нам важно создание вдохновляющего семейного программирования. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим содержанием, который разблокирует действия,

– говорится в заявлении супругов.

Отметим, что у Netflix 193 миллиона подписчиков в разных уголках мира. Поскольку у пары нет опыта в кинопроизводстве, то неизвестно сколько компания будет платить за работу.

Тед Сарандос – содиректор и директор по контекту Netflix отметил, что они невероятно гордятся тем, что Гарри и Меган выбрали Netflix своим творческим домом.

Известно, что для Netflix важно семейное программирование и на прошлой неделе компания уже представила документальный фильм о Паралимпийских играх "Rising Phoenix". В фильме появился Гарри, который основал Игры непокоренных для раненых ветеранов.

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