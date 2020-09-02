Наша увага буде зосереджена на створенні контенту, який не лише інформує, а також дає надію. Як новоспеченим батькам, нам важливе створення надихаючого сімейного програмування. Безпрецедентне охоплення Netflix допоможе нам ділитися вражаючим вмістом, який розблоковує дії,

– йдеться у заяві подружжя.

Зазначимо, що Netflix має 193 мільйони передплатників у різних куточках світу. Оскільки у пари немає досвіду у кіновиробництві, то невідомо скільки компанія платитиме за роботу.

Тед Сарандос – співдиректор та директор з питань контекту Netflix зазначив, що вони неймовірно пишаються тим, що Гаррі та Меган обрали Netflix своїм творчим будинком.

Відомо, що для Netflix важливе сімейне програмування і минулого тижня компанія вже презентувала документальну стрічку про Паралімпійські ігри "Фенікс, що постає" (Rising Phoenix). У фільмі з'явився і Гаррі, який заснував Ігри нескорених для поранених ветеранів.

Дивіться трейлер до фільму "Фенікс, що постає": відео