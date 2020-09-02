Меган Маркл і принц Гаррі розпочинають кар'єру в Голлівуді: подружжя підписало угоду з Netflix
Знамените подружжя принца Гаррі та Меган Маркл підписало багаторічну угоду з Netflix. Пара заснувала ще не названу продюсерську компанію, якій Netflix платитиме кошти за створення документальних фільмів.
Про початок голлівудської кар'єри закоханих повідомляє The New York Times. На сторінках видання йдеться про те, що Netflix оплачуватиме Гаррі та Меган створення докуметальних фільмів, серіалів, художніх фільмів, сценаріїв шоу та дитячих програм.
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Наша увага буде зосереджена на створенні контенту, який не лише інформує, а також дає надію. Як новоспеченим батькам, нам важливе створення надихаючого сімейного програмування. Безпрецедентне охоплення Netflix допоможе нам ділитися вражаючим вмістом, який розблоковує дії,
– йдеться у заяві подружжя.
Зазначимо, що Netflix має 193 мільйони передплатників у різних куточках світу. Оскільки у пари немає досвіду у кіновиробництві, то невідомо скільки компанія платитиме за роботу.
Тед Сарандос – співдиректор та директор з питань контекту Netflix зазначив, що вони неймовірно пишаються тим, що Гаррі та Меган обрали Netflix своїм творчим будинком.
Відомо, що для Netflix важливе сімейне програмування і минулого тижня компанія вже презентувала документальну стрічку про Паралімпійські ігри "Фенікс, що постає" (Rising Phoenix). У фільмі з'явився і Гаррі, який заснував Ігри нескорених для поранених ветеранів.
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