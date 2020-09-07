З 2018 року пара принца Гаррі та Меган Маркл стала одною з найбільш обговорюваних у світі. З кожним разом з'являється все більше подробиць стосовно їхнього шлюбу. Виявилось, що на весільній принц Гаррі ніяк не міг розслабитись.

Керолін Дюран та Омід Скобі, автори біографії про Меган Маркл та принца Гаррі "В пошуках свободи", за допомогою фахівців, які читають по губах, розкрили цікаві подробиці про церемонію весілля подружжя в травні 2018 року. Про це повідомляє видання Marie Claire.

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Як виявилось, Меган Маркл була захоплена такою великою кількістю людей, що прийшли до них на весілля.

Піднявши руку до грудей, Меган Маркл спромоглась вимовити лише одне слово, коли побачила величезний натовп на території замку: "Ого!",

– пишуть автори біографії.

Натомість принц Гаррі на церемонії ніяк не міг розслабитися. Він був спантеличений через свій весільний костюм. Коли Гаррі сидів поруч з Меган в екіпажі, він розсміявся. Все через те, що штани були на нього надто тісні. Це завдавало певних незручностей принцу.

Для перегляду фото з церемонії гортайте праворуч:

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл одружилися в травні 2018 після двох років стосунків. Нещодавно подружжя разом з сином Арчі переїхало до Каліфорнії, після того, як вони на початку року вирішили відійти від виконання обов'язків герцога та герцогині Сассекських.

Пара почала розвивати кар'єру в Голлівуді: вони підписали угоду з Netflix та готують телепроєкт.