Подружжя Меган Маркл та принца Гаррі склало королівські обов'язки в березні цього року. Після цього закохані не з'являлися на екранах телевізорів. Днями їх вперше можна було побачити в ефірі телеканалу ABC в рамках заходу журналу Time "Сто найвпливовіших людей на планеті".

Меган та Гаррі вже не представляють британську королівську родину і є самостійними, незалежними громадянами. Пара розпочала нове життя в США, де вже встигла придбати будинок. Саме на території розкішного маєтку подружжя був знятий ролик, який показали на телеканалі ABC.

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Виступ Меган Маркл та принца Гаррі

У Сполучених Штатах Америки вже зовсім скоро відбудуться президентські вибори. Оскільки Меган має американське громадянство, вона закликала виборців взяти активну участь в голосуванні.

До виборів залишилося шість тижнів, а сьогодні – день реєстрації виборців. Кожні чотири роки нам говорять: "Це найважливіші вибори в нашому житті". Але це так. Коли ми голосуємо, наші цінності перетворюються в життя і наші голоси стають почутими,

– зазначила Маркл.

Принц Гаррі також не залишився осторонь теми вибору, перед якими постали американці. Він порушив питання щодо взаємодії людей в мережі напередодні виборів глави держави.

Чим ближче до листопада, тим важливіше стає те, щоб ми не брали до уваги ненависницькі промови, дезінформацію і негатив в мережі. Та інформація, яку ми поглинаємо, те, чому піддаємося і з чим взаємодіємо в інтернеті, справді впливає на нас,

– наголосив королівськйи спадкоємець.

Також під час промови Меган подякувала всім тих, хто продемонстрував свою мужність у цьому році. Вона виокремила науковців та медичних працівників, які боролися з коронавірусом та продовжують це робити, а також тих, хто виступає проти несправедливості і нерівності, відстоює свої права.

Меган Маркл та принц Гаррі виступили на телебаченні: дивіться відео онлайн

Образ Меган Маркл

Для виступу дружина принца Гаррі обрала строге вбрання. Вона постала перед камерою у чорних класичних штанах та коричневій блузці. Поєднала вбрання із туфлями-човниками чорного кольору на підборах.

Довге волосся Меган вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Завершила look мінімалістичними сережками і підвіскою.