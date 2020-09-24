Жена британского принца Гарри Меган Маркл стала лицом обложки нового выпуска журнала Taller. Также внимание привлекает красноречивая надпись, которая появилась под фото Меган.

После того, как Меган и Гарри оставили королевские обязанности, к их паре приковано еще большее внимание, чем раньше. Теперь стало известно, что Маркл стала главной героиней глянца Taller. Фото обложки уже опубликовали на официной странице издания в инстаграме.

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Меган Маркл на обложке глянца

Жена принца Гарри украсила обложку ноябрьского выпуска журнала Taller. Заголовок номера "Меган, что дальше?" вызвал большой интерес у читателей.

На фотографии Меган изображена, стоя боком к камере. На ней видим красивую шляпу черного цвета. На лице сияет насыщенный макияж с акцентом на глазах. Маркл задумчиво смотрела вниз.

Известно, что после того, как пара официально вышла из британской королевской семьи, Меган и Гарри приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь. Сейчас влюбленные не сообщили, в какой сфере планируют развиваться в Соединенных Штатах Америки, куда переехали после "мегзита", однако известно, что они уже подписали контракт с компанией Netflix и одним из источников прибыли знаменитой семьи станет кинематограф.