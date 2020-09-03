Після пологів Джамала досить рідко ділиться кадрами з прогулянок та буденних виходів. Для одного з них вона обрала трендову сукню в горох, яка підкреслила її фігуру.

Після народження другого сина Селім-Гірая гардероб успішної 37-річної співачки кардинально змінився. Вона стала обирати приталені сукні та вбрання, які вигідно акцентують на її розкішних формах після пологів. В інстаграм-профілі вона опублікувала фото в бездоганному повсякденному образі, який обрала для виходу в кав'ярню свого чоловіка Бекіра.

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Джамала, яка після пологів і тривалого карантину дала перший концерт і неодноразово долучалась до офіційних заходів, зізналась, що хоче у відпустку. Схоже, поєднувати виховання 2-річного сина Еміра та двомісячного Селім-Гірая з музичною кар'єрою не так просто.

"Якось захотілось у відпустку і на ручки. Вип'ю просто холодної кави, може, полегшає", – з гумором написала артистка.

Образ Джамали

Для виходу зірка обрала повсякденний одяг. На ній легка міді сукня кремового кольору в коричневий горох з відкритим декольте. Вона ідеально підкреслює фігуру співачки завдяки резинкам на талії. Вбрання вільного крою на ґудзиках вона доповнила світлими босоніжками без підборів та масивним чорним клатчем на пояс з написами.

Джамала залишила волосся розпущеним і обрала трендові окуляри. Зірка обожнює прикраси, тому на ній безліч браслетів та ланцюжків на шиї.



Джамала в сукні в горох / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в сукні в горох / Фото Instagram / @jamalajaaa