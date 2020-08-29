37-річна співачка Джамала за день після свого дня народження виступила з концертом у Києві. Вперше після карантину зірка заспівала перед публікою наживо й підкорила не лише бездоганним вокалом, а й зухвалим образом.

З нагоди 37-річчя Джамала зробила собі найкращий подарунок як для співачки, яка пів року не виступала перед публікою. Вона влаштувала гучний концерт просто неба у ботанічному саду Києва. Фото з першого післякарантинного заходу зірка поширила в інстаграмі.

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Зі сцени виконавиця зізналась, що шалено засумувала за живими виступами та наголосила, що тепло і любов публіки відроджують артистів після тривалої концертної паузи.

Артист без концертів потроху вмирає. І тільки по-справжньому сцена, публіка, обмін емоціями можуть його оживити. Дякую вам за зцілення,

– написала Джамала.

На великій сцені Джамала постала разом з музикантами й заспівала у дуеті з реперкою Alyona Alyona та Pianoбой. На концерті її підтримали знаменитості українського шоу-бізу: фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, телеведуча Катя Осадча з програмою "Світське життя" та відомий шоумен Володимир Остапчук.

Образ Джамали

Схоже, за час карантину в артистки накопичилось не лише чимало енергії для виступів наживо, а й креативних ідей для концертних образів. Співачка з'явилась на сцені у зухвалому вбранні.

Спочатку вона виступала в об'ємній зефірній накидці лілового кольору, яка була пошита з численних рюшей на рукавах і по всій довжині. Вбрання повністю прикривало фігуру зірки й виглядало досить епатажно. Образ знаменитість доповнила довгими фіолетовими рукавичками зі стразами.

Проте згодом Джамала зняла накидку й показала не менш неординарний комбінезон. На ній було блискуче вбрання з ефектними розрізами посередині до стегон, пікантним декольте та шифоновими вставками замість рукавів. Її вигляд доповнили тілесні колготи в сіточку та ботфорти на високих підборах.

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Не менш зухвалим був і макіяж зірки. Джамала зробила акцент на очах, виділивши їх блискучими тінями, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою. Слід зауважити, що не менш ефектною деталлю її образу був півмісяць зі стразів на чолі.