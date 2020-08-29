37-летняя певица Джамала через день после своего дня рождения выступила с концертом в Киеве. Впервые после карантина звезда спела перед публикой вживую и покорила не только безупречным вокалом, но и дерзким образом.

По случаю 37-летия Джамала сделала себе лучший подарок как для певицы, которая полгода не выступала перед публикой. Она устроила громкий концерт под открытым небом в Ботаническом саду Киева. Фото с первого послекарантинного мероприятия звезда распространила в Инстаграме.

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Со сцены исполнительница призналась, что безумно соскучилась по живым выступлениям и подчеркнула, что тепло и любовь публики возрождают артистов после длительной концертной паузы.

Артист без концертов понемногу умирает. И только по-настоящему сцена, публика, обмен эмоциями могут его оживить. Благодарю вас за исцеление,

– написала Джамала.

На большой сцене Джамала предстала вместе с музыкантами и спела в дуэте с рэпершей Alyona Alyona и Ріапобой. На концерте ее поддержали знаменитости украинского шоу-биза: фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущая Катя Осадчая с программой "Светская жизнь" и известный шоумен Владимир Остапчук.

Образ Джамалы

Похоже, за время карантина у артистки накопилось не только немало энергии для выступлений вживую, но и креативных идей для концертных образов. Певица появилась на сцене в вызывающем наряде.

Сначала она выступала в объемной зефирной накидке лилового цвета, которая была пошита из многочисленных рюшей на рукавах и по всей длине. Наряд полностью прикрывал фигуру звезды и выглядел довольно эпатажно. Образ знаменитость дополнила длинными фиолетовыми перчатками со стразами.

Однако впоследствии Джамала сняла накидку и показала не менее неординарный комбинезон. На ней было блестящее одеяние с эффектными разрезами посередине до бедер, пикантным декольте и шифоновыми вставками вместо рукавов. Ее вид дополнили телесные колготы в сеточку и ботфорты на высоком каблуке.

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Не менее дерзким был и макияж звезды. Джамала сделала акцент на глазах, выделив их блестящими тенями, а губы накрасила нежно-розовой помадой. Следует отметить, что не менее эффектной деталью ее образа был полумесяц из стразов на лбу.