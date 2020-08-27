Украинская певица Джамала 27 августа празднует тридцать седьмой день рождения. В такое особый праздник певица написала в сети несколько слов и прикрепила серию миловидных фотографий в нежном образе.

По словам Джамалы, женщина совсем не чувствует себя взрослым, а становиться лучше ей помогают ее сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай.

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Наверное, я выросла, но совершенно не повзрослела. С каждым новым сыном становлюсь лучше! Дальше – интереснее! Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле!

– поблагодарила Джамала в сети всех за искренние поздравления.

Вместе с этим именинница Джа оставила на инстаграм-странице серию фотографий, на которых появилась в очаровательном нежно-розовом образе среди зеленых садов. Трикотажное сияющее платье и кардиган прекрасно гармонировали с ярким макияжем и стильно уложенными волосами.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Сторонники не остались в стороне поздравлений и засыпали ее теплыми словами. Среди них – певица Наталка Карпа: "Поздравляю! Вы – замечательная", – написала артистка. К поздравлениям присоединился и муж Джамалы – Сеит-Бекир, который опубликовал семейное фото с этой же фотосъемки, где есть жена, двое сыновей и он сам. "Sevem", что в переводе с турецкого означает "Любовь", написал под фото Бекир.