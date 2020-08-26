24 августа, в День Независимости Украины, свой 50-й день рождения также праздновал известный украинский шоумен Юрий Горбунов. Его организацией занималась его жена Катя Осадчая. Она поделилась совместными фото с мужем.

Женщина опубликовала фото на странице в инстаграме. К слову, на праздник были приглашены известные звезды украинской эстрады Настя Каменских, Потап, Олег Винник, Оля Полякова и другие.

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Парные образы Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Для празднования дня рождения мужа Катя Осадчая выбрала белоснежный костюм, под которым также была белая блузка без рукавов. Look ведущей удачно подчеркивало колье, что красиво сидело на шее. Женщина сделала простую и одновременно изысканную прическу: уложила волосы сзади.

Юрий надел так же белый костюм, но соединил его с черной рубашкой с принтом и черными мокасинами. Их парный образ выглядел блестяще.



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым на дне рождения / Instagram / @kosadcha

Как поют классики: "Это лучший день моей жизни". Кстати, эту песню вчера тоже пели. Юрий, еще раз с юбилеем, ты доказываешь, что таблетку молодости уже придумали. Я очень волновалась, но все получилось,

– написала Катя.

Горбунов ответил ей в комментариях: "У тебя все получилось, потому что ты лучшая!" Также он поблагодарил ее в своем инстаграме, написав, что праздник был невероятным и незабываемым, так как было очень много сюрпризов.