Сегодня, 24 августа, одному из самых популярных украинских ведущих и шоуменов Юрию Горбунову исполняется 50 лет. Знаменитая жена именинника Катя Осадчая поздравила любимого с днем рождения, показав общие воспоминания в смешном видео.

Три года назад Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально поженились и стали одной из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины свой день рождения празднует именитый шоумен и ведущий. Любящая жена чувственно поздравила любимого с юбилеем, опубликовав видео на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчая собрала милейшие совместные фото и видео, множество из которых публика увидела впервые. Звезда показала карды с совместного отдыха в Турции, на который супруги отправились летом в этом году, фотографии из-за кулис масштабных мероприятий и проектов, которые они вели вместе.

В ролик попали и неопубликованные фотографии и видео с 3-летним сыном Иваном: вместе с малышом звездный папа прыгал на батуте и складывал конструктор.

Наш двойной праздник! С Днем рождения, любимый! С юбилеем 25+25. Люблю тебя,

– написала Катя Осадчая.

К поздравлениям Юрия Горбунова присоединились и звезды украинского шоу-биза. Монатик, Ольга Сумская, Андре Тан, Санта Димопулос, MamaRika не скупились на пожелания и отметили профессионализм ведущего, актера и продюсера. Поклонники также присоединились к поздравлениям и еще раз восхищались очаровательной парой.

"Господи, какие же вы крутые! Просто слов нет", "Поздравляю Юра – харизма! Пара вы мегакрутая", "Поздравляем. Очень уважаем, любим, восхищаемся. Вы пример для многих", "Вы такие замечательные! Наилучшие пожелания Юре и вашей паре", – говорится в нескольких сотнях комментариев.



Звезды поздравили Юрия Горбунова с 50-летием / Фото: скриншот из соцсетей