Сьогодні, 24 серпня, одному з найпопулярніших українських ведучих та шоуменів Юрію Горбунову виповнюється 50 років. Знаменита дружина іменинника Катя Осадча привітала коханого з днем народження, показавши спільні спогади в кумедному відео.

Три роки тому Катя Осадча та Юрій Горбунов офіційно одружились й стали однією з найзразковіших пар українського шоу-бізнесу. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України свій день народження святкує іменитий шоумен і ведучий. Любляча дружина чуттєво привітала коханого з ювілеєм, опублікувавши відео на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя Осадча зібрала наймиліші спільні фото та відео, безліч з яких публіка побачила вперше. Зірка показала карди зі спільного відпочинку в Туреччині, на який подружжя відправилось влітку цьогоріч, світлини з-за лаштунків масштабних заходів та проєктів, які вони вели разом.

У ролик потрапили й раніше неопубліковані світлини й відео з 3-річним сином Іваном: разом з малюком зірковий татко стрибав на батуті та складав конструктор.

Наше подвійне свято! З Днем народження, коханий! З ювілеєм 25+25. Люблю тебе,

– написала Катя Осадча.

До привітань Юрію Горбунову долучились й зірки українського шоу-бізу. Монатік, Ольга Сумська, Андре Тан, Санта Дімопулос, MamaRika не скупились на побажання й наголосили на професіоналізмі ведучого, актора й продюсера. Шанувальники також долучились до привітань і вкотре захоплювались чарівною парою.

"Господи, які ж ви круті! Просто слів немає", "Вітаю! Юра – харизма! Пара ви мегакрута", "Вітаємо. Дуже поважаємо, любимо, захоплюємося. Ви приклад для багатьох", "Ви такі чудові! Найкращі побажання Юрі та вашій парі", – йдеться у кількох сотнях коментарів.



Зірки привітали Юрія Горбунова з 50-річчям / Фото: скриншот з соцмереж