Подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова нещодавно повернулись з відпочинку в Туреччині задля праці над новими проєктами. Однак пара знаходить час для спільного відпочинку вечорами. Заразом вони діляться з фанатами романтичними знімками.

Після яскравої Туреччини зірки вирішили прогулятись вечірнім Києвом. Зокрема, вони пройшлись мостом над Дніпром і побували на Володимирській гірці. Милими та чаруючими фото пара поділилась в інстаграмі.

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Look подружжя для прогулянки вечірнім Києвом

Для вечірньої прогулянки Катя підібрала простий, але стильний образ. Ведуча Світського життя вдягнула рожевий костюм: піджак та подовжені шорти. Під довгим піджаком легенька біла кофтинка. Жінка завершила лук ніжно-бежевими лоферами та сумкою в тон через плече.

Катя Осадча не боїться позувати без макіяжу, тому часто хизується натуральною вродою. Так вона зробила і цього разу. А волосся зібрала в акуратний пучок.

Юрій Горбунов одягнув світло-коричневу футболку-поло і білі джинси. На фото зірки позували окремо і разом: ніжно притулившись один до одного.



Катя Осадча на прогулянці / Instagram / @kosadcha



Юрій Горбунов на прогулянці / Instagram / @gorbunovyuriy

У підписах до фото пара висловила свою любов до Києва.

Люблю в будь-яку пору року, але особливо пізньою весною і наприкінці літа, коли вже не спекотно і ще не холодно вечорами, коли трохи сумно, що закінчується літо, але радісно, що попереду красива київська осінь,

– написала Катя Осадча.

У коментарях шанувальники виразили захват від світлин: "Ви найкрасивіша пара України", "Ви чудові, щастя вам і великої любові", "Вечірні прогулянки – це чудово".

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