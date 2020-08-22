Чета Кати Осадчей и Юрия Горбунова недавно вернулась с отдыха в Турции для работы над новыми проэктами. Однако пара находит время для совместного отдыха по вечерам. Заодно они делятся с фанатами романтическими снимками.

После яркой Турции звезды решили прогуляться по вечернему Киеву. В частности, они прошлись по мосту над Днепром и побывали на Владимирской горке. Милыми и чарующими фото пара поделилась в инстаграме.

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Look супругов для прогулки по вечернему Киеву

Для вечерней прогулки Катя подобрала простой, но стильный образ. Ведущая Светской жизни надела розовый костюм: пиджак и удлиненные шорты. Под длинным пиджаком легкая белая кофточка. Женщина завершила лук нежно-бежевыми лоферами и сумкой в ​​тон через плечо.

Катя Осадчая не боится позировать без макияжа, поэтому часто щеголяет натуральной красотой. Так она сделала и сейчас. А волосы собрала в аккуратный пучок.

Юрий Горбунов одел светло-коричневую футболку-поло и белые джинсы. На фото звезды позировали отдельно и вместе: нежно прижавшись друг к другу.



Катя Осадчая на прогулке​ / Instagram / @kosadcha



Юрий Горбунов на прогулке / Instagram / @gorbunovyuriy

В подписях к фото пара выразила свою любовь к Киеву.

Люблю в любое время года, но особенно поздней весной и в конце лета, когда уже не жарко и еще не холодно по вечерам, когда немного грустно, что заканчивается лето, но радостно, что впереди красивая киевская осень,

– написала Катя Осадчая.

В комментариях поклонники выразили восторг от фотографий: "Вы самая красивая пара Украины", "Вы замечательные, счастья вам и большой любви", "Вечерние прогулки – это прекрасно".

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