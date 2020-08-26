24 серпня, в День Незалежності України, свій 50-тий день народження також святкував відомий український шоумен Юрій Горбунов. Його організацією займалась дружина Катя Осадча. Вона поділилась спільними фото з чоловіком.

Жінка опублікувала фото на сторінці в інстаграмі. До слова, на свято були запрошені відомі зірки української естради: Настя Каменських, Потап, Олег Винник, Оля Полякова та інші.

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Парні образи Каті Осадчі та Юрія Горбунова

Для святкування дня народження чоловіка Катя Осадча обрала білосніжний костюм, під яким також була біла блузка без рукавів. Look ведучої вдало підкреслювало кольє, що гарно сиділо на шиї. Жінка зробила просту і водночас вишукану зачіску: вклала волосся ззаду.

Юрій одягнув так само білий костюм, але поєднав його з чорною сорочкою з принтом і чорними мокасинами. Їхній парний образ виглядав блискуче.



Катя Осадча з Юрієм Горбуновим на дні народження / Instagram / @kosadcha

Як співають класики: "Це найкращий день мого життя". До речі, цю пісню вчора теж співали. Юрію, ще раз з ювілеєм, ти доводиш, що пігулку молодості вже вигадали. Я дуже хвилювалась, але все вийшло,

– написала Катя.

Горбунов відповів їй у коментарях: "У тебе все вийшло, бо ти найкраща!" Також він подякував їй в своєму інстаграмі, написавши, що свято було неймовірним і незабутнім, оскільки було дуже багато сюрпризів.