Українська співачка Джамала 27 серпня святкує 37-ий день народження. У таке особливе свято співачка написала в мережі декілька слів та прикріпила серію миловидних світлин у ніжному образі.

За словами Джамали, жінка зовсім не відчуває себе дорослою, а ставати кращою їй допомагають її сини – Емір-Рахман та Селім-Гірай.

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Напевно, я виросла, але абсолютно не подорослішала. З кожним новим сином стаю кращою! Далі – цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!

– подякувала Джамала в мережі усім за щирі привітання.

Разом з цим іменинниця Джа залишила на інстаграм-сторінці серію фотографій, на яких постала в чарівному ніжно-рожевому образі посеред зелених садів. Трикотажна сяюча сукня та кардиган чудово гармоніювали з яскравим макіяжем та стильно вкладеним волоссям.

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Прихильники не залишились осторонь привітань та засипали її теплими словами. Серед них – співачка Наталка Карпа: "Вітаю! Ви – чудова", – написала артистка. До привітань долучився і чоловік Джамали – Сеїт-Бекір, який опублікував сімейне фото з цієї ж фотозйомки, де є дружина, двоє синів і він сам. "Sevem", що в перекладі з турецької означає "Любов", написав під фото Бекір.