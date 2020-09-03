После родов Джамала довольно редко делится кадрами с прогулок и будничных выходов. Для одного из них она выбрала трендовое платье в горох, которое подчеркнуло ее фигуру.

После рождения второго сына Селим-Гирая гардероб успешной 37-летней певицы кардинально изменился. Она стала выбирать приталенные платья и наряды, которые выгодно делают акцент на ее роскошных формах после родов. В инстаграм-профиле она опубликовала фото в безупречном повседневном образе, который выбрала для выхода в кафе своего мужа Бекира.

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Джамала, которая после родов и длительного карантина дала первый концерт и неоднократно приобщалась к официальным мероприятиям, призналась, что хочет в отпуск. Похоже, совмещать воспитание 2-летнего сына Эмира и двухмесячного Селим-Гирая с музыкальной карьерой не так просто.

"Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает", – с юмором написала артистка.

Образ Джамалы

Для выхода звезда выбрала повседневную одежду. На ней легкое миди платье кремового цвета в коричневый горох с открытым декольте. Оно идеально подчеркивает фигуру певицы благодаря резинкам на талии. Наряд свободного кроя на пуговицах она дополнила светлыми босоножками без каблуков и массивным черным клатчем на поясе с надписями.

Джамала оставила волосы распущенными и выбрала трендовые очки. Звезда обожает украшения, поэтому на ней множество браслетов и цепочек на шее.



Джамала в платье в горох / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала в платье в горох / Фото Instagram / @jamalajaaa