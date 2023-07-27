Абсолютні фаворити зірок і подіумів: 8 найкращих трендів макіяжу у 2023

Стилісти та мейкап-експерти визначають головні тренди у макіяжі цього року. Їх можна випробовувати увесь рік – у списку від червоної помади й довгих вій до різноманітного блиску на обличчі.

На подіумах Тижнів моди, у стрічці в інстаграмі та на фото знаменитостей все помітнішими стають основні тенденції у макіяжі цього року. Вони можуть стати не тільки натхненням для нового образу, але й приводом використати ідею для власного мейкапу.

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Червоні губи

Виступивши на Super Bowl цього року, Ріанна чітко затвердила вельветову червону помаду трендом 2023. Це класика, якою часто послуговується модель Джіджі Хадід та акторка Джулія Гарнер. Червоні губи бездоганно контрастують з її платиновим волоссям.

Чим сміливіше, тим краще

Сміливий та ефектний макіяж у тренді цього року. Серед прикладів – оригінальний макіяж очей Ешлі Грем, губи, нафарбовані у стилі омбре, а ще – поєднання лайнера для очей та яскравого кольору губ.

Новий рівень вій

Яскраві та барвисті вії заполонили модні подіуми цього сезону. Неймовірний образ продемонструвала Зендая, зробивши акцент на очах. Лялькові та кольорові вії – те, що варто спробувати.

Гранж у поєднанні з гламуром

Серед ще одних трендових мейкапів – стиль, неначе гранж зустрівся з гламуром. Таким стало поєднання димчастої підводки очей та глянцевих нюдових губ. Неакуратні smokey eyes та ненав'язливий гламур – все, що треба для ідеального образу цього року.

Мінімальний макіяж

Максимально природний макіяж з мінімальною кількістю косметики – завжди у топі. Свіжа шкіра, вкладені брови, теплий рум'янець та м'які акценти сподобаються тим, хто не любить товсті шари декоративки.

Ефірне сяйво

Стилістки дивували цього року яскравими золотими тінями та камінцями, сяянням від щік аж до зони ключиць.



Тренди макіяжу 2023 / Фото MAC

Високі рум'яна

Джаз та тепло цього літа надихає на те, щоб наносити рум'яна трохи вище, ніж зазвичай, і навіть заходити на зону лоба. Ягідні кольори, атласні текстури рум'ян привертають увагу та дивують оригінальністю.



Тренди макіяжу 2023 / Фото ROSDIANA CIARAVOLVO

Вишуканий блиск

Глянцеві губи залишаються у тренді цього року. Блиск можна застосовувати не тільки до губ, але й інших частин обличчя. Презентація Bach Mai на Тижні моди в Нью-Йорку демонструвала неймовірні образи, що були натхненні життям під водою.