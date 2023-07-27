На подиумах Недель моды, в ленте в инстаграме и на фото знаменитостей все заметнее становятся основные тенденции в макияже этого года. Они могут стать не только вдохновением нового образа, но и поводом использовать идею для собственного мейкапа.

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Красные губы

Выступив на Super Bowl в этом году, Рианна четко утвердила вельветовую красную помаду трендом 2023 года. Это классика, которой часто пользуется модель Джиджи Хадид и актриса Джулия Гарнер. Красные губы безупречно контрастируют с ее платиновыми волосами.

Чем смелее, тем лучше

Смелый и эффектный макияж в тренде этого года. Среди примеров – оригинальный макияж глаз Эшли Грэм, губы, накрашенные в стиле омбре, а также сочетание лайнера для глаз и яркого цвета губ.

Новый уровень ресниц

Яркие и красочные ресницы наводнили модные подиумы этого сезона. Невероятный образ продемонстрировала Зендая, сделав упор на глазах. Кукольные и цветные ресницы – это то, что стоит попробовать.

Гранж в сочетании с гламуром

Среди еще одних трендовых мейкапов – стиль, будто гранж встретился с гламуром. Таким стало сочетание дымчатой подводки глаз и глянцевых губ. Неаккуратный smokey eyes и ненавязчивый гламур – все, что нужно для идеального образа в этом году.

Минимальный макияж

Максимально естественный макияж с минимальным количеством косметики – всегда в топе. Свежая кожа, вложенные брови, теплый румянец и мягкие акценты понравятся тем, кто не любит толстые декоративные слои.

Эфирное сияние

Стилистки удивляли в этом году яркими золотыми тенями и камнями, сиянием от щек до зоны ключиц.



Тренды макияжа 2023 / Фото MAC

Высокие румяна

Джаз и тепло этим летом вдохновляет на то, чтобы наносить румяна чуть выше обычного и даже заходить на зону лба. Ягодные цвета, атласные текстуры румян привлекают внимание и удивляют оригинальностью.



Тренды макияжа 2023 / Фото ROSDIANA CIARAVOLVO

Изысканный блеск

Глянцевые губы остаются в тренде этого года. Блеск можно применять не только к губам, но и другим частям лица. Презентация Bach Mai на Неделе моды в Нью-Йорке демонстрировала невероятные образы, вдохновленные жизнью под водой.