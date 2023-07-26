Чимало світових артисток та знаменитостей наважилися на те, щоб поголити голову. 24 Канал розповість про них детальніше – як це сталося та чому зірки пішли на такий крок.

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Демі Мур

У 1997 році акторка та модель попрощалась зі своїм розкішним волоссям заради ролі у фільмі "Солдат Джейн". Через багато років зірка зізналась, що не готова робити це ще раз.



Зірки, які поголили голову / Фото з інстаграму

Наталі Портман

Акторка поголила голову у 2005 році просто під час знімань фільму "V означає Вендетта". За її словами, це було дуже стресово. Однак, ця сцена вважається дуже емоційною та потужною.



Зірки, які поголили голову / Фото Harper's Bazaar

Брітні Спірс

У співачки були непрості часи після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном. 21 січня 2007 року у Брітні від раку померла тітка. 16 лютого вона лягла у реабілітаційний центр, але втекла звідти наступного дня і поголила голову в знак солідарності з тіткою. Спершу артистка не соромилась зовнішності, але згодом почала носити перуки.



Зірки, які поголили голову / Фото з пінтересту

Кара Делевінь

Акторка зіграла роль хворої на рак у фільмі "Життя за рік", тому вирішила поголитися по-справжньому. Зірка була у захваті від свого образу. "Мені потрібно було відчути, як це – бути без волосся. Мені це дуже подобається. Це було справді неймовірно".



Зірки, які поголили голову / Фото з інстаграму Кари Делевінь

Холзі

Співачка Холзі дуже любить змінювати імідж. У 2020 вона поголила волосся, щоб відростити нові та здорові пасма. Та це їй так сподобалося, що вона зробила це ще раз.



Зірки, які поголили голову / Фото з інстаграму Холзі