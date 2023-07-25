Для світової прем'єри фільму "Барбі" в Лос-Анджелесі Марго Роббі одягнула вишукану чорну сукню Schiaparelli з паєтками. У руках вона тримала світло-рожевий шарфик, який продавався у комплекті з лялькою у 1960-х роках.

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Як повторити зачіску Марго Роббі

Зачіска знаменитості була у відповідному стилі – ефектний високий кінський хвіст з ляльковими локонами та закрученими липучками.

Як цю зачіску створювали? Перукарка розповіла, що після миття та сушки вона закріпила волосся на валики-липучки. Коли волосся повністю висохло, вона відділила частину волосся для кінського хвоста, залишивши пасма спереду – приблизно два дюйми від лінії волосся навколо всієї голови.



Марго Роббі / Фото з інстаграму Брюс Скарлет

Усю довжину для кінського хвоста стилістка закрутила у локони та розчесала їх, тоді як передні пасма-чілку вона вклала у більш гострий локон та закріпила його. Все, що залишилося – зав'язати високий хвіст на маківці та довести його вигляд до ідеалу.



Марго Роббі / Фото з інстаграму Брюс Скарлет