Дуа Ліпа з'явилась на прем'єрі стрічки в Лос-Анджелесі у сміливій сітчасто-прозорій сукні Bottega Veneta з камінцями. На наступну, європейську прем'єру в Лондоні акторка та співачка одягнула мерехтливу різнобарвну сукню Versace з аквареллю та ефектні масивні прикраси на шию.

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Барбі-манікюр Дуа Ліпи

Елегантною та романтичною деталлю образів Дуа Ліпи був її манікюр. Це мінімалістичний двоколірний французький манікюр.

Ми хотіли створити приголомшливий двоколірний французький манікюр для Дуа Ліпи, який передасть суть Барбі,

– поділилась майстриня манікюру співачки.

На основу нігтя майстриня нанесла пастельний рожевий колір, а на кінчику – білосніжний. Це контрастний варіант френча, що підкреслює стиль Барбі. Оскільки Дуа Ліпа відмовилась від явних рожевих суконь для своїх виходів, цей варіант нейл-арту чудово доповнив її образи.



Дуа Ліпа / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Схожий контрастний манікюр носила Марго Роббі на пресконференцію в Сеулі. Та її стиль був протилежним – це біло-молочна основа нігтя та рожевий кінчик.



Марго Роббі / Фото з інстаграму Паті Дуброфф