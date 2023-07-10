Дуа Ліпа затьмарила своїм образом головну героїню фільму "Барбі" Марго Роббі та одягнула на прем’єму стрічки сітчасту сукню, пише 24 Канал.

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Британка обрала для себе плаття від італійського модного бренду Bottega Veneta. Головна родзинка сріблястої сукні в тому, що вона виконана з сітки та з додаванням блискучих камінців.

Дуа Ліпа вийшла на червону доріжку в доволі відвертому вигляді, адже одягнула під сукню не повний комплект білизни. Володарка "Греммі" однозначно викликала фурор такою «голою» сукнею та здивувала всіх своїм вибором, адже не захотіла одягати плаття в рожевому кольорі, який останні кілька місяців популяризує Марго Роббі.

Стиль співачки завжди виражається у яскравих барвах, тож новим виходом Дуа Ліпа продемонструвала свій черговий експеримент, який вона дуже любить. Це не вперше знаменитість з’являється на важливих заходах у прозорих сукнях.

27-річна співачка доповнила образ металізованими туфлями на підборах та не обтяжувала образ зайвими деталями. Зірка лише підкреслила свій вихід сріблястим кольє та сережками. Дуа Ліпа не має упереджень щодо відвертого вбрання, тож сміливо позувала перед камерами.

Що відомо про фільм "Барбі"

У центрі фільму буде лялька, яка живе в Барбіленді, але змушена піти з цього казкового світу через свою так звану недосконалість. Вона рине в пригоди реального світу й на шляху з’ясовує, що досконалість можна знайти лише всередині.