Французькі образи завжди асоціюються у нас із шиком та невимушеністю. Багато дівчат часто шукають натхнення для своїх образів у модних виходах парижанок, тому пропонуємо вам переглянути найцікавіші з них, які ви також зможете повторити.

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Майка + джинси

Влітку завжди хочеться комфорту і простоти. Спробуйте створити один із найулюбленіших аутфітів француженок – одягніть білосніжну майку з джинсами прямого крою та довершуйте образ чорними аксесуарами.

Мініплаття + балетки

Класична маленька чорна сукня – завжди гарна ідея чи то для виходу в будній день – чи вихідний. Виберіть простий силует з легкої лляної тканини і з'єднайте його з балетками, щоб створити образ, який легко носити вдень чи ввечері.

Костюм в принт віші

Щоб створити літній образ, який не потребує зусиль, виберіть стильний костюм, який не потребує додаткової стилізації, окрім аксесуарів.

Сорочка в смужку + спідниця максі

Француженка Жюлі Феррері одягнула білосніжну максіспідницю з білою майкою. У поєднанні з коричневими шкіряними аксесуарами цей образ має по-справжньому розкішний вигляд.

Чорна футболка + білі шорти

Немає нічого простішого і вишуканішого, ніж чорна футболка з круглим вирізом, білі шорти з високою талією і сумка з рафії.

Біла лляна сукня + шльопанці

Лляна білосніжна сукня – найкращий вибір у спеку. Додайте чорні шльопанці на підборах та розбавте образ за допомогою косинки на голові.

Жилет + спідниця на низькій посадці

Такий образ просто необхідний цього літа, адже жилет став одним із найулюбленішого елемента гардероба всіх світових модниць.

Монохромний чорний образ

Чорна шовкова спідниця міді, майка і в’єтнамки на платформі допоможуть створити повністю чорний образ, який не буде нудним.