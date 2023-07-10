Французские образы всегда ассоциируются у нас с шиком и непринужденностью. Многие девушки часто ищут вдохновение для своих образов в модных выходах парижанок, поэтому предлагаем вам посмотреть самые интересные из них, которые вы также сможете повторить.

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Майка+джинсы

Летом всегда хочется комфорта и простоты. Попытайтесь создать один из самых любимых аутфитов француженок – наденьте белоснежную майку с джинсами прямого кроя и довершайте образ черными аксессуарами.

Миниплатье + балетки

Классическое маленькое черное платье – всегда хорошая идея для выхода в будний день или выходной. Выберите простой силуэт из легкой льняной ткани и соедините его с балетками, чтобы создать образ, который легко носить днем или вечером.

Костюм в принт веши

Чтобы создать летний образ, не требующий усилий, выберите стильный костюм, не требующий дополнительной стилизации, кроме аксессуаров.

Рубашка в полоску + юбка макси

Француженка Жюли Феррери надела белоснежную максиюбку с белой майкой. В сочетании с коричневыми кожаными аксессуарами этот образ имеет по-настоящему роскошный вид.

Черная футболка + белые шорты

Нет ничего более простого и изысканного, чем черная футболка с круглым вырезом, белые шорты с высокой талией и сумка из рафии.

Белое льняное платье + шлепки

Льняное белое платье – лучший выбор в жару. Добавьте черные шлепанцы на каблуке и разбавьте образ с помощью косынки на голове.

Жилет + юбка на низкой посадке

Такой образ просто необходим этим летом, ведь жилет стал одним из самых любимых элементов гардероба всех мировых модниц.

Монохромный черный образ

Черная шелковая юбка миди, майка и вьетнамки на платформе помогут создать полностью черный образ, который не будет скучным.