Черно-белые топы с контрасной окантовкой вдохновленные эстетикой Chanel идеально впишутся в популярный летний тренд Old Money.

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Такие майки являются базовым элементом гардероба, так что их легко можно миксовать с любыми вещами в повседневном стиле.

Streetstyle-звезды комбинируют черно-белые топы с брюками свободного кроя, миксуют с льняными костюмами и носят в паре с денимом. Топы отлично подойдут ценителям классических цветов.

Его можно одевать на работу в офис, на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Ахроматические цвета способны легко корректировать фигуру.

К примеру, если соединить черный топ с низом того же цвета, то визуально фигура будет смотреться стройнее, а если выбрать белый топ к черному низу, у вас будет возможность подчеркнуть линию талии.

Найти черно-белый топ можно у многих украинских брендов. Эстетика Old Money буквально поглотила мир моды, поэтому дизайнеры предлагают немало вещей, напоминающих наряды аристократов.

Также обратите внимание, что в моде не только черно-белые топы с контрасной окантовкой, но и купальники сплошные или раздельные.