Летний сезон полон элегантных и красивых образов, без каких-либо вопиющих деталей или экспериментальных форм, пишет 24 Канал. Инфлюэнсеры радостно одевают наряды из базовой летней капсулы, с которыми стилизуют немало разнообразных образов.

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Корсет

Корсет или топ-бандо – идеальный элемент гардероба, способный обнажить ваши плечи. Дополняйте эту вещь белоснежными брюками палаццо и балетками. А чтобы образ был целостный и совершенный – не забывайте про пояс.

Сумка из рафии

Соломенная сумка или сумка из рафии – отличный аксессуар для летних аутфитов. Нет ни одного лета, которое не обошлось бы без этой пляжной сумки, которая давно уже перекочевала в городской гардероб.

Жилет

Если хотите создать образ в эстетике Old Money – примерьте жилет с шортами. Такое соединение уже успели выгулять все модницы.

Pink total look

Марго Робби и выход фильма Барби с ее участием в главной роли запустили волну популярности розового цвета. Впрочем, в 2023 году в моде не ярко-розовый, как раньше, а светло-розовый.

Голубая рубашка

В тренде этим летом не только белые рубашки, но и голубые. Их девушки чаще всего носят с джинсами, брюками черного или белого цвета и шортами.