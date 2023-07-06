Представители модной индустрии вынуждены жить буквально на сезон вперед, и пока в разгаре лето, они активно думают об осенней коллекции.

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К концу лета многие магазины устраивают распродажу, поэтому, вероятно, вам удастся для себя найти что-то со скидкой, что понадобится уже через несколько месяцев.

Бомбер

Бомберы были ключевой тенденцией в начале года, и мы к ним вернемся этой осенью.

Белые джинсы

Если летом в моде белые штаны палаццо, то уже осенью на модную арену выйдут белые джинсы, которые можно будет совмещать со свитшотами и лонгсливами.

Кожаная юбка меди

Весной и летом популярны были юбки из денима, шелка и костюмной ткани. Уже осенью первенство получит юбка длины меди из кожи.

Комбинезоны

Первое полугодие манило любителей денима монохромными образами, состоявшими из джинсовой куртки и джинсов, а вот осенью любовь к дениму перерастет в комбинезон.

Лаконичное пальто

В гардеробе каждой девушки должно быть лаконичное пальто, которое подходит к любому образу – с кроссовками, лоферами или сапогами.