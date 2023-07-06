Базовый гардероб – это определенное количество одежды, обуви и аксессуаров, составляющих капсулу в зависимости от сезона. Эта одежда должна быть универсальной, удобной и легко комбинироваться между собой.
Интересно 5 инстаграмм-модок, одевающихся в стиле Old Money: впечатляющая подборка
Для того чтобы удачно скомпоновать капсулу, определите свой стиль. Если вы ходите каждый день в офис, а вечером выделяете время на прогулку с друзьями, вам отлично подойдет классическая одежда в нейтральных тонах.
При помощи минимум вещей вы создадите максимум образов и больше не будете стоять перед шкафом в раздумьях, что же вам одеть.
Капсульный летний гардероб – это подборка «спасительного» наряда на все случаи жизни. В этом сезоне в моде образы в стиле Old Money, так что если вам нравится эстетика «тихой роскоши», то присмотритесь к капсуле, из которой можно создать более 50 образов.
14 вещей в стиле Old Money
– джинсы;
– брюки;
– шорты;
– 2 рубашки;
– 2 футболки;
– 2 жилета;
– майка;
– платье;
– блейзер;
– кардиган;
– жакет.
В аксессуарную группу вошли 3 пары обуви, 3 сумки, 1 ремень, 2 пары серьг и 1 браслет.
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram
Капсульный гардероб в стиле Old Money / Фото с Instagram