В переводе с английского old money означает "старые деньги". Этим определением классифицируют стиль социального класса самых богатых людей XX века, унаследовавших свое состояние от богатых предыдущих поколений.

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Основными предметами стиля Old Money являются классические вневременные силуэты, натуральные и высококачественные ткани, нейтральные цвета, игнорирование кричащих логотипов, неоновых цветов и сезонных трендов.

Стиль Old Money и образы соблюдены в этой эстетике можно заметить невооруженным глазом – это идеально сшитые брюки, рубашки, платья простого кроя, теннисные юбки, джемпер на плечах, футболки поло, балетки, кожаные лоферы и золотые часы.

Теперь модницы во всем мире стремятся покупать сдержанные, изысканные и элегантные вещи, идеально вписывающиеся в концепцию капсульного гардероба.

Клэр Роуз

Блоггерша Клэр Роуз научит вас интегрировать стиль Old Money в повседневный гардероб. Совместите белые палаццо с бретонками и балетками, а трикотажные кардиганы совмещайте с костюмными шортами или теннисными юбками. И не забывайте про аксессуары – очки, массивные серьги и классические сумки.

Келси Меррит

Наряд Old Money навеян вайбом, присущим социальному классу состоятельных людей. В этот список относятся теннис, гольф, яхтинг, конный спорт и т.д. Отталкиваясь от их предпочтений, ведущие позиции в гардеробе должны занимать футболки поло, льняные рубашки и шорты, мини-юбки со складками, водолазки и элегантные жакеты.

Гардероб модницы Келси Меррит поможет вам удачно соединить все эти элементы гардероба и получить образ в стиле Old Money.

Анук Ив

Немка Анук Ив обожает минимализм и классическое сочетание. Основу ее гардероба составляют вещи нейтральных оттенков и вневременных фасонов, что присуще эстетике стиля Old Money.

Чтобы создавать образы, как Анук Ив, вам стоит приобрести базовые вещи, которые отлично будут рифмоваться между собой.

Эмили Линдмарк

Инфлюэнсер создает свои образы вдохновляется стилем Джеки Кеннеди и принцессы Дианы. Модница надевает джинсовые шорты с белыми рубашками, балетки с бретонками, а широкие брюки с лоферами.

Эмили также любит использовать эстетический прием, присущий стилю Old Money – завязывать джемпер на плечах поверх рубашек, футболок или жакетов.

Лея Сфез

Француженка умеет воспроизводить в своих образах эстетику Old Money, которую еще называют «тихая роскошь». В ее гардеробе – твидовые жакеты и джинсы, лаконичные трикотажные платья и туфли на маленьком каблуке, жилеты в паре с рубашками, мини-юбки с балетками, футболки поло, шорты, бейсболки и жакеты.