Белая майка – это удачный выбор для ежедневной прогулки или воскресного променада. Благодаря майке вы приложите минимум усилий, а получите максимум результата.

Читайте также Мини платье Bodycon должна иметь этим летом каждая модница: подборка модных образов

Белые майки прекрасно сочетаются с любым низом: шортами, юбками разных длин, брюками и джинсами. Белая майка всегда выглядит благородно, а сочетание с черным низом позволяет создать элегантный и непринужденный look.

Майка белого цвета есть в гардеробе обычных модниц и ведущих трендсеттерок – Джиджи и Беллы Хадид, Гейли Бибер и других знаменитостей. Универсальным сочетанием является белая майка в паре с голубыми джинсами с сандалями, босоножками или кроссовками.

Белая майка является проводником многих других цветов, поэтому вы можете смело сочетать ее с розовым жакетом, зеленой рубашкой или красными брюками.

А вот для офисных выходов лучше белой рубашки и не придумаешь. Надевайте ее в паре с брючным костюмом и получайте классический образ. Также белая майка эффектно смотрится в паре с белыми брюками. Такой монохромный образ смотрится очень дорого и роскошно.