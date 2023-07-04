Біла майка – це вдалий вибір для щоденної прогулянки чи недільного променаду. Завдяки майці ви прикладете мінімум зусиль, а отримаєте максимум результату.

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Білосніжні майки чудово поєднуються з будь-яким низом: шортами, спідницями різних довжин, штанами та джинсами. Майка білого кольору завжди виглядає благородно, а поєднання з чорним низом дозволяє створити елегантний та невимушений look.

Майка білого кольору є у гардеробі звичайних модниць та провідних трендсеттерок – Джіджі та Белли Хадід, Гейлі Бібер та інших знаменитостей. Найуніверсальнішим поєднанням є біла майка в парі з блакитними джинсами з сандалями, босоніжками чи кросівками.

Біла майка є провідником багатьох інших кольорів, тож ви сміливо можете поєднувати її з рожевим жакетом, зеленою сорочкою чи червоними штанами.

А от для офісних виходів краще за білу сорочку й не придумаєш. Одягайте її в парі зі штанним костюмом та отримуйте класичний образ. Також біла майка ефектно виглядає в парі з білими штанами. Такий монохромний образ виглядає дуже дорого та розкішно.