Сукня bodycon отримала свою назву через здатність особливо виразно підкреслювати жіночні вигини. Ця сукня є ідеальною для літніх днів і чудово поєднується з сандалями, балетками, босоніжками та прозорими сланцями на підборах.

Читайте також 5 базових речей на літо, які вам варто мати у своєму гардеробі

Влітку ця сукня може бути основою вашого образу. Носіть цю сукню за всіма канонами мінімалізму, роблячи акцент на бюсті чи стегнах.

Популяризація короткої, обтислої сукні відбулася у 1990-х роках. Вона стала культовою завдяки учневі Азеддіна Алая, Ерве Леже, який створив фірмову бандажну сукню.



Трендова сукня bodycon на літо 2023 / Фото з Vogue

До модних трендів 2023 року увійшли сукні у чорному кольорі. Вітторія Черетті одягла сукню-футляр з відкрити плечима та дуже коротким подолом у поєднанні з парою чорних шкіряних черевиків до коліна. Образ, який підійде для літніх вечорів, був стилізований Лоренцо Посокко.



Трендова сукня bodycon на літо 2023 / Фото з Vogue

Красивий образ показала Гейлі Бібер. Вона одягнула мінісукню без бретельок зі стрейчевої тканини в парі з гостроносими човниками.



Трендова сукня bodycon на літо 2023 / Фото з Vogue

Кендалл Дженнер одягнула світлу сукню на одне плече, яку поєднала з білою сумкою та сланцями з прозорого матеріалу. Волосся вона зачесала в пучок, створивши мінімалістичний look.



Трендова сукня bodycon на літо 2023 / Фото з Vogue

Якщо ж ви хочете створити максимально розслаблений look, то приміряйте таку сукню з кросівками, як це зробила Емілі Ратажковскі.



Трендова сукня bodycon на літо 2023 / Фото з Vogue