Платье bodycon получило свое название из-за способности особенно отчетливо подчеркивать женственные изгибы. Это платье идеально подходит для летних дней и прекрасно сочетается с сандалями, балетками, босоножками и прозрачными сланцами на каблуке.

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Летом это платье может служить основой вашего образа. Носите это платье по всем канонам минимализма, делая акцент на бюсте или бедрах.

Популяризация короткого, обжатого платья состоялась в 1990-х годах. Оно стало культовим благодаря ученику Азеддина Алая, Эрве Леже, создавшему фирменное бандажное платье.



Трендовое платье bodycon на лето 2023 / Фото с Vogue

В модные тренды 2023 года вошли платья в черном цвете. Виттория Черетти одела платье-футляр с открытым плечом и очень коротким подолом в сочетании с парой черных кожаных ботинок до колена. Образ, подошедший для летних вечеров, был стилизован Лоренцо Посокко.



Трендовое платье bodycon на лето 2023 / Фото с Vogue

Красивый образ показал Гейли Бибер. Она надела миниплатье без бретелек из стрейчевой ткани в паре с остроносыми челноками.



Трендовое платье bodycon на лето 2023 / Фото с Vogue

Кендалл Дженнер надела светлое платье на одно плечо, соединила с белой сумкой и сланцами из прозрачного материала. Волосы она зачесала в пучок, создав минималистичный look.



Трендовое платье bodycon на лето 2023 / Фото с Vogue

Если вы хотите создать максимально расслабленный look, то примерьте такое платье с кроссовками, как это сделала Эмили Ратажковски.



Трендовое платье bodycon на лето 2023 / Фото с Vogue