У перекладі з англійської old money означає "старі гроші". Цим визначенням класифікують стиль соціального класу найзаможніших людей XX століття, які успадкували свої статки від багатих попередніх поколінь.

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Основними прекметами стилю Old Money є класичні позачасові силуети, натуральні й високоякісні тканини, нейтральні кольори, ігнорування кричущих логотипів, неонових кольорів і сезонних трендів.

Стиль Old Money та образи дотримані в цій естетиці можна помітити неозброєним оком – це ідеально зшиті штанні костюми, сорочки, сукні простого крою, тенісні спідниці, джемпер на плечах, футболки поло, балетки, шкіряні лофери та золоті годинники.

Тепер модниці у всьому світі прагнуть купувати стримані, вишукані і елегантні речі, які ідеально вписуються в концепцію капсульного гардероба.

Клер Роуз

Блогерка Клер Роуз навчить вас інтегрувати стиль Old Money в повсякденний гардероб. Поєднуйте білі палаццо з бретонками та балетками, а трикотажні кардигани поєднуйте з костюмними шортами чи тенісними спідницями. І не забувайте про аксесуари – окуляри, масивні сережки та класичні сумки.

Келсі Мерріт

Вбрання Old Money навіяне вайбом, що властивий соціальному класу заможних людей. До цього списку належать теніс, гольф, яхтинг, кінний спорт тощо. Відштовхуючись від їхніх вподобань, провідні позиції гардеробі мають займати футболки поло, лляні сорочки і шорти, мініспідниці зі складками, водолазки та елегантні жакети.

Гардероб модниці Келсі Мерріт допоможе вам вдало поєднати всі ці елементи гардероба та, щоб отримати образ у стилі Old Money.

Анук Ів

Німкеня Анук Ів обожнює мінімалізм та класичне поєднання. Основу її гардероба складають речі нейтральних відтінків і позачасових фасонів, що притаманно естетиці стилю Old Money.

Щоб створювати образи, як Анук Ів, вам варто придбати базові речі, які чудово будуть римуватися між собою.

Емілі Ліндмарк

Інфлюенсерка створюючи свої образи надихається стилем Джекі Кеннеді та принцеси Діани. Модниця одягає джинсові шорти з білими сорочками, балетки з бретонками, а широкі штани з лоферами.

Емілі також любить використовувати естетичний прийом, що притаманний стилю Old Money – зав’язувати джемпер на плечах поверх сорочок, футболок чи жакетів.

Лея Сфез

Француженка вміє відтворювати у своїх образах естетику Old Money, яку ще називають «тиха розкіш». У її гардеробі - твідові жакети і джинси, лаконічні трикотажні сукні і туфлі на маленьких підборах, жилети у парі з сорочками, мініспідниці з балетками, футболки поло, шорти, бейсболки і жакети.