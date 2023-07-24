Дуа Липа появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе в смелом сетчато-прозрачном платье Bottega Veneta с камнями. На следующую европейскую премьеру в Лондоне актриса и певица надела мерцающее разноцветное платье Versace с акварелью и эффектные массивные украшения на шею.

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Барби-маникюр Дуа Липы

Элегантной и романтичной деталью образов Дуа Липы был ее маникюр. Это минималистичный двухцветный французский маникюр.

Мы хотели создать потрясающий двухцветный французский маникюр для Дуа Липы, который передаст суть Барби,

– поделилась мастерица маникюра певицы.

На основу ногтя мастерица нанесла пастельный розовый цвет, а на кончике – белый. Это контрастный вариант френча, подчеркивающий стиль Барби. Поскольку Дуа Липа отказалась от явных розовых платьев для своих выходов, этот вариант нейл-арта отлично дополнил ее образы.



Дуа Липа / Фото из инстаграма Дуа Липы

Похожий контрастный маникюр носила Марго Робби на пресс-конференцию в Сеуле. Но ее стиль был противоположным – это бело-молочное основание ногтя и розовый кончик.



Марго Робби / Фото из инстаграма Пати Дуброфф