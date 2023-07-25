Для мировой премьеры фильма "Барби" в Лос-Анджелесе Марго Робби одела изысканное черное платье Schiaparelli с пайетками. В руках она держала светло-розовый шарфик, продававшийся в комплекте с куклой в 1960-х годах.

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Как повторить прическу Марго Робби

Прическа знаменитости была в соответствующем стиле – эффектный высокий конский хвост с кукольными локонами и закрученными липучками.

Как создавали эту прическу? Парикмахер рассказала, что после мытья и сушки она закрепила волосы на валики-липучки. Когда волосы полностью высохли, она отделила часть волос для конского хвоста, оставив пряди спереди – примерно два дюйма от линии волос вокруг всей головы.



Марго Робби / Фото из инстаграма Брюс Скарлет

Всю длину для конского хвоста стилистка закрутила в локоны и расчесала их, тогда как передние пряди-челку она вложила в более острый локон и закрепила его. Все, что осталось – завязать высокий хвост на макушке и довести его вид до идеала.



Марго Робби / Фото из инстаграма Брюс Скарлет