На щастя, не всі стародавні імена зникли, багато останніми роками відроджуються. Як можна назвати донечку, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Вау Вони зустрічаються нечасто: 5 чарівних імен для дівчаток

Список стародавніх жіночих імен

Анісія

З давньогрецької мови ім'я Анісія перекладається як "доброчинна". Такі дівчата вміють правильно розставляти пріоритети в житті. Вони гарно проявляють себе на роботі, адже завжди тримають у голові безліч хороших ідей.

Богуслава

Слов'янське ім'я Богуслава утворилося від чоловічої форми Богуслав, тому трактується як "та, що славить Бога". Воно наділяє жінок легким характером. Вони намагаються уникати конфліктів та постійно шукати компроміс.

Соломія

Ім'я Соломія має давньоєврейське походження. Воно утворилося від слова "шалом", яке з івриту означає "мир". Власниці цього імені люблять яскраво виділятися серед свого оточення, тому часто перебувають у центрі уваги.

Як назвати дівчинку / Фото Freepik

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Матрона

Ім'я Матрона з'явилося ще у Стародавньому Римі. Воно походить від латинського слова "mater", яке перекладається як "поважна дама" або "мати сімейства". Дівчата, які мають це ім'я, зберігають спокій та витримку у будь-яких ситуаціях. Вони володіють неймовірною силою волі та інтелектом.

Аврелія

З латинської мови ім'я Аврелія трактується як "золота". У дитинстві такі дівчатка можуть бути дуже енергійними та непосидючими. У дорослому віці їхня поведінка трохи змінюється, але все одно буває складно.

Ще декілька стародавніх імен для дівчаток