К счастью, не все древние имена исчезли, многие в последние годы возрождаются. Как можно назвать дочь, читайте в материале LifeStyle 24.

Вау Они встречаются нечасто: 5 волшебных имен для девочек

Список древних женских имен

Анисия

С древнегреческого языка имя Анисия переводится как "благотворительная". Такие девушки умеют правильно расставлять приоритеты в жизни. Они хорошо проявляют себя на работе, ведь всегда держат в голове множество хороших идей.

Богуслава

Славянское имя Богуслава образовалось от мужской формы Богуслав, поэтому трактуется как "та, что славит Бога". Оно наделяет женщин легким характером. Они стараются избегать конфликтов и постоянно искать компромисс.

Соломия

Имя Соломия имеет древнееврейское происхождение. Оно образовалось от слова "шалом", которое с иврита означает "мир". Обладательницы этого имени любят ярко выделяться среди своего окружения, поэтому часто находятся в центре внимания.

Как назвать девочку / Фото Freepik

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Матрона

Имя Матрона появилось еще в Древнем Риме. Оно происходит от латинского слова "mater", которое переводится как "почтенная дама" или "мать семейства". Девушки, которые имеют это имя, сохраняют спокойствие и выдержку в любых ситуациях. Они обладают невероятной силой воли и интеллектом.

Аврелия

С латинского языка имя Аврелия трактуется как "золотая". В детстве такие девочки могут быть очень энергичными и непоседливыми. Во взрослом возрасте их поведение немного меняется, но все равно бывает сложно.

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