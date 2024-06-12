К счастью, не все древние имена исчезли, многие в последние годы возрождаются. Как можно назвать дочь, читайте в материале LifeStyle 24.
Вау Они встречаются нечасто: 5 волшебных имен для девочек
Список древних женских имен
Анисия
С древнегреческого языка имя Анисия переводится как "благотворительная". Такие девушки умеют правильно расставлять приоритеты в жизни. Они хорошо проявляют себя на работе, ведь всегда держат в голове множество хороших идей.
Богуслава
Славянское имя Богуслава образовалось от мужской формы Богуслав, поэтому трактуется как "та, что славит Бога". Оно наделяет женщин легким характером. Они стараются избегать конфликтов и постоянно искать компромисс.
Соломия
Имя Соломия имеет древнееврейское происхождение. Оно образовалось от слова "шалом", которое с иврита означает "мир". Обладательницы этого имени любят ярко выделяться среди своего окружения, поэтому часто находятся в центре внимания.
Как назвать девочку / Фото Freepik
Кстати 5 популярных имен, которые подойдут каждой девочке
Матрона
Имя Матрона появилось еще в Древнем Риме. Оно происходит от латинского слова "mater", которое переводится как "почтенная дама" или "мать семейства". Девушки, которые имеют это имя, сохраняют спокойствие и выдержку в любых ситуациях. Они обладают невероятной силой воли и интеллектом.
Аврелия
С латинского языка имя Аврелия трактуется как "золотая". В детстве такие девочки могут быть очень энергичными и непоседливыми. Во взрослом возрасте их поведение немного меняется, но все равно бывает сложно.
Еще несколько древних имен для девочек
- На самом деле древних имен до наших времен сохранилось довольно много. Некоторые из них снова набирают популярность среди молодых родителей.
- Одними из вариантов, к примеру, есть такие: Агафия ("хорошая", "добрая"), Рута ("рыжеватая", "подруга"), Лада ("милая", "хорошая"), Одарка ("подарить").