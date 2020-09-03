Популярна виконавиця з болівійським корінням Мішель Андраде вразила шанувальників дуже відвертим образом. Зірка постала перед камерою у сріблястому боді, яке підкреслило її апетитні форми.

Жінки українського шоу-бізнесу невпинно вражають своєю красою та хизуються бездоганною фігурою. Днями у спокусливому образі перед камерою позувала молода та усмішна співачка Мішель Андраде, яка запалює сцену своїми хітами. На особистій інстаграм-сторінці вона показала бездоганний look та вразила зухвалістю.

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Мішель Андраде неймовірно граційна, вміє демонструвати жіночність та, водночас, пристрасність. Вона знає, як привернути увагу до своєї особистості та невпинно робить це. Зокрема, мережу вже встиг розбурхати образ, у якому артистка позувала в одній із фотосесій.

Знаменитість постала перед камерою у відвертому сріблястому боді, яке підкреслило її груди та зробило акцент та довгих струнких ніжках. Також зірка одягнула чорний шкіряний подовжений піджак, який прикрив її оголені сідниці. Особливого шарму та зухвалості аутфіту додавали сріблясті ланцюги на талії та на ногах.

Співачка поєднала таке вбрання із чорними босоніжками на підборах. Волосся Андраде зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж з червоною помадою на губах.

"Вибачте, але сьогодні я почуваюся сексуально", – написала в дописі Мішель.

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