Популярная исполнительница с боливийским корнями Мишель Андраде поразила поклонников очень откровенным образом. Звезда предстала перед камерой в серебристом боди, которое подчеркнуло ее аппетитные формы.

Женщины украинского шоу-бизнеса неустанно поражают своей красотой и хвастаются безупречной фигурой. На днях в соблазнительном образе перед камерой позировала молодая и улыбчивая певица Мишель Андраде, которая зажигает сцену своими хитами. На личной инстаграм-странице она показала безупречный look и поразила дерзостью.

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Мишель Андраде невероятно грациозна, умеет демонстрировать женственность и одновременно страстность. Она знает, как привлечь внимание к своей личности и неустанно делает это. В частности, сеть уже успел взбудоражить образ, в котором артистка позировала в одной из фотосессий.

Знаменитость предстала перед камерой в откровенном серебристом боди, которое подчеркнуло ее грудь и сделало акцент на длинных стройных ножках. Также звезда надела черный кожаный удлиненный пиджак, который прикрыл ее обнаженные ягодицы. Особого шарма и дерзости аутфиту добавляли серебристые цепи на талии и на ногах.

Певица соединила такой наряд с черными босоножками на каблуке. Волосы Андраде собрала в высокий хвост, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах.

"Извините, но сегодня я чувствую себя сексуально", – написала в заметке Мишель.

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