Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує демонструвати шанувальницям варіанти стильних аутфітів для літніх днів. На чергових фото зірка показала, що може виглядати ефектно не лише у красивих сукнях, а й у спортивних костюмах.

Українські модниці пильно стежать за вбранням знаменитостей. Вони прагнуть виглядати так само вишукано, підкреслювати принади фігури за допомогою актуальних речей. Так, однією із найпопулярніших та найстильніших жінок у вітчизняному шоу-бізнесі є Леся Нікітюк. Публікації на її особистій сторінці в інстаграмі активно обговорюють, адже саме там вона показує свій look of the day та хизується новим вбранням.

Леся Нікітюк незмінно вражає стрункою фігурою та різноманітними образами. Вона смілива, впевнена в собі і знає, як виглядати розкішно будь-де та будь-коли. Днями вона вирішила поснідати на терасі одного з найдорожчих готелей Києва.

Образ Лесі Нікітюк

Для спекотної п'ятниці знаменитість обрала спортивний костюм Adidas світлого кольору, який поєднала із білими кросівками на високій підошві. Куртку вона трішки розстебнула, показавши пікантне декольте. Волосся телеведуча зібрала у хвіст зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж із блиском на губах.

Такий літній look Нікітюк доповнила аксесуарами: масивним ланцюжком на шиї, браслетом та годинником на руках, а також сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

У дописі блогерка зазначила, що полюбляє відвідувати цю терасу. Їй подобається спостерігати за поважними бізнесменами з власною охороною, які вирішують справи за вишуканими ланчами.