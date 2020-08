Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк продолжает демонстрировать поклонницам варианты стильных аутфитов для летних дней. На очередных фото звезда показала, что может выглядеть эффектно не только в красивых платьях, но и в спортивных костюмах.

Украинские модницы пристально следят за нарядами знаменитостей. Они стремятся выглядеть так же изысканно, подчеркивать прелести фигуры с помощью актуальных вещей. Так, одной из самых популярных и стильных женщин в отечественном шоу-бизнесе является Леся Никитюк. Публикации на ее личной странице в инстаграме активно обсуждают, так как именно там она показывает свой look of the day и щеголяет новым нарядом.

Леся Никитюк неизменно поражает стройной фигурой и разнообразными образами. Она смелая, уверенная в себе и знает, как выглядеть роскошно в любом месте и в любое время. На днях она решила позавтракать на террасе одного из самых дорогих отелей Киева.

Образ Леси Никитюк

Для жаркой пятницы знаменитость выбрала спортивный костюм Adidas светлого цвета, который соединила с белыми кроссовками на высокой подошве. Куртку она немножко расстегнула, показав пикантное декольте. Волосы певица собрала в хвост сверху, а на лице сделала легкий макияж с блеском на губах.

Такой летний look Никитюк дополнила аксессуарами: массивной цепочкой на шее, браслетом и часами на руках, а также солнцезащитными очками с темными линзами.

В посте блогерша отметила, что любит посещать эту террасу. Ей нравится наблюдать за почтенными бизнесменами с собственной охраной, которые решают дела за изысканными ланчами.