Успешная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк в очередной раз похвасталась стройной фигурой в соблазнительных нарядах. Она опубликовала серию жарких снимков, на которых предстала в соблазнительном костюме.

Леся Никитюк принадлежит к тем знаменитостям, которые не стесняются демонстрировать свое тело перед многомиллионной аудиторией поклонников. Она смело надевает сексуальные аутфиты и делится горячими фото на личной инстаграм-странице.

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Локация съемки

Леся приехала на Хмельнитчину, чтобы навестить родителей. Именно там знаменитость родилась и жила долгое время. На карантине она несколько месяцев пробыла дома, а после послабления вернулась к привычному ритму жизни в Киеве. Теперь Никитюк наведалась к родным и сделала несколько красивых фотографий на собственном дворе.

Образ Леси Никитюк

Знаменитость предстала перед камерой в костюме голубого цвета, состоящем из топа на длинный рукав и миниюбке. Наряд хорошо подчеркнул стройную талию блогерши и ее длинные ноги. Она дополнила безупречный летний look лаконичной цепочкой на шее и минималистичными серьгами с камешками. Длинные волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках.

Такой нежный образ акцентировал внимание на достоинствах фигуры Леси и ее природной красоте.

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Фоловери активно комментируют публикации и отмечают, что блогерше очень идет голубой цвет одежды. Они также оставляют комлименты ее идеальной фигуре и интересуются рационом питания телеведущей. За несколько часов сообщение облюбовали более 60 тысяч раз.