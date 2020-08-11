Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк часто делится с подписчиками интересными новыми фото. На этот раз она купила кролика и очаровала сеть.

Леся чуть ли не ежедневно публикует фото и удивляет своих поклонников. На этот раз на фотографиях в инстаграме она не одна, а с маленьким серым кроликом.

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На фото телеведущая позирует на бабушкином дворе и на фоне зеленой травки. Она одета в розовый топ и мини-юбку, а образ украшают две цепочки – массивная золотая и тонкая. Не остались незамеченными и ее стройные ноги.



Леся Никитюк с кроликом / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк с кроликом / Instagram / @lesia_nikituk

В публикации размещены также видео, где Леся спрашивает у своей племянницы, какая реакция была у бабушки на кролика. Девочка цитирует ее слова: "Бери кроля, собаку и езжай снимать Le Маршрутку".

Публикацию телеведущая подписала так: "Купили кроля. Дети довольны. Бабушка нет. Рафик облизнулся". А в комментариях поклонники дали множество советов, как ухаживать за кроликом, и поделились историями с пушистыми зверюшками.