Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает путешествовать по украине для съемок своего нового проекта Le Маршрутка. Знаменитость отправилась на Волынь, откуда уже успела опубликовать первые фото.

На личной странице Леси в инстаграме появилась забавная фотография, которая быстро взбудоражила сеть. Звезда позировала на фоне озера Свитязь. Однако в кадре Никитюк появилась не сама, что и вызвало резонанс.

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Леся Никитюк известна замечательным чувством юмора. Она не стесняется позировать в оригинальных и смешных образах, не боится экспериментов со стилем. А также знаменитость любит шутить над собой и окружающими.

На последнем снимке, который появился в профиле телеведущей, она изображена, сидя в лодке. Блогер одета в яркое зеленое бикини, которое сделало акцент на ее стройной фигуре. В руке звезда держит вкусный напиток и соблазнительно смотрит в камеру.

Позади блогера позирует Le водитель Маршрутки Игорь Новинчук. Он изображен в шортах и с обнаженным торсом. Мужчина пьет холодное пиво, стоя по колени в воде. Романтики фотографии добавлял красивый закат, однако большинство пользователей сети хорошо повеселились, увидев это сообщение.

Леся Никитюк на озере Свитязь / Instagram / @lesia_nikituk

В комментариях подписчики и звездные коллеги Леси отмечают, что она в очередной раз смогла удивить и поднять настроение. Многие фанаты обожают Никитюк именно за ее прекрасное чувство юмора и самоиронию.