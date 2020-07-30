Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує подорожувати Україною для зйомок свого нового проєкту Le Маршрутка. Знаменитість відправилася на Волинь, звідки вже встигла опублікувати перші фото.

На особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явилася кумедна світлина, яка швидко розбурхала мережу. Зірка позувала на тлі озера Світязь. Проте у кадрі Нікітюк постала не сама, що й викликало резонанс.

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Леся Нікітюк відома чудовим почуттям гумору. Вона не соромиться позувати в оригінальних та смішних образах, не боїться експериментів зі стилем. А також знаменитість полюбляє жартувати над собою та оточенням.

На останньому знімку, який з'явився у профілі телеведучої, вона зображена, сидячи на човні. Блогерка одягнена у яскраве зелене бікіні, що зробило акцент на її стрункій фігурі. У руці зірка тримає смачний напій та звабливо дивиться в камеру.

Позаду блогерки позує водій Le Маршрутки Ігор Новінчук. Він зображений в шортах та з оголеним торсом. Чоловік п'є холодне пиво, стоячи по коліна у воді. Романтики світлині додавав красивий захід сонця, проте більшість користувачів мережі добре повеселилися, побачивши цей допис.



Леся Нікітюк на озері Світязь / Instagram / @lesia_nikituk

У коментарях підписники та зіркові колеги Лесі зазначають, що вона вкотре змогла здивувати та підняти настрій. Багато фанатів обожнюють Нікітюк саме за її прекрасне почуття гумору та самоіронію.